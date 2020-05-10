السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تقدم حزمة من الاستشارات الأسرية والبرامج لمواجهة جائحة كورونا.



الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

نفذ مركز الاستشارات الأسرية (ترابط) بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حزمة من الاستشارات الأسرية والبرامج التوعوية لتقديم الدعم النفسي والأسري لكافة الأفراد وأسرهم في جميع أنحاء المملكة لمواجهة جائحة

وتأتي خدمات المركز المجتمعية والتوعوية على يد أخصائيات نفسيات واجتماعيات تحت إشراف طبيبة نفسية، وذلك من خلال إطلاق خط موحد للأفراد وأسرهم ممن هم في الحجر المنزلي أو الصحي لتقديم خدمة الاستشارة النفسية الهاتفية المجانية لمواجهة الضغوط النفسية والقلق والمخاوف ذات العلاقة بالجائحة.

وبينت المدير التنفيذي للمركز سارة السليم بأن المركز قدم سلسلة من البرامج والجلسات "عن بعد"، تناولت عدة موضوعات أهمها: بناء مهارات التكيف والمرونة النفسية لمواجهة الأزمات، جودة العلاقات الزوجية والأسرية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات أثناء الأزمات، الدعم الأسري للأطفال وكبار السن والممارسين الصحيين وللمشخصين باضطرابات نفسية خلال الأزمة، فيما تضمنت الجلسات الحوارية التفاعلية والتي استفاد منها الآباء والأمهات لتوعيتهم وتثقيفهم بكيفية التعامل مع الطفل خلال الأزمة عن طريق فهم واحتواء مشاعره وكيفيه التعامل مع مشكلاته النفسية.

وأضافت السليم أن المركز قام بنشر منشورات توعوية في موضوعات مختلفة منها (التباعد الاجتماعي الآمن نفسياً للأسرة، إدارة القلق والتوتر أثناء الأزمات، نصائح للتعليم عن بُعد للطلبة والطالبات)، بالإضافة إلى بث الرسائل الموجهة لجميع الأفراد والأسر في المجتمع ومن هم أكثر عرضة للمعاناة من الناحية النفسية أو الأسرية خلال المرحلة، وذلك بهدف تعزيز الوعي وبناء المهارات للتعامل مع الأزمة والحد من الآثار النفسية والأسرية التي قد تنتج عنها.

يذكر أن الآلية المتبعة هي استقبال الاستشارات الهاتفية عبر الخط الموحد (0118220888) خلال شهر رمضان من يوم الأحد الى الخميس على فترتين من الساعة الواحدة وحتى الثالثة عصراً، والفترة الثانية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر صباحاً.

وتأتي هذه المبادرة من استشعار مركز الاستشارات الأسرية (ترابط) لدوره وتحقيقاً لرسالته في تعزيز الصحة النفسية للأفراد والأسر.

// انتهى //

14:15ت م

0075



الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسنفذ مركز الاستشارات الأسرية (ترابط) بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حزمة من الاستشارات الأسرية والبرامج التوعوية لتقديم الدعم النفسي والأسري لكافة الأفراد وأسرهم في جميع أنحاء المملكة لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19.وتأتي خدمات المركز المجتمعية والتوعوية على يد أخصائيات نفسيات واجتماعيات تحت إشراف طبيبة نفسية، وذلك من خلال إطلاق خط موحد للأفراد وأسرهم ممن هم في الحجر المنزلي أو الصحي لتقديم خدمة الاستشارة النفسية الهاتفية المجانية لمواجهة الضغوط النفسية والقلق والمخاوف ذات العلاقة بالجائحة.وبينت المدير التنفيذي للمركز سارة السليم بأن المركز قدم سلسلة من البرامج والجلسات "عن بعد"، تناولت عدة موضوعات أهمها: بناء مهارات التكيف والمرونة النفسية لمواجهة الأزمات، جودة العلاقات الزوجية والأسرية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات أثناء الأزمات، الدعم الأسري للأطفال وكبار السن والممارسين الصحيين وللمشخصين باضطرابات نفسية خلال الأزمة، فيما تضمنت الجلسات الحوارية التفاعلية والتي استفاد منها الآباء والأمهات لتوعيتهم وتثقيفهم بكيفية التعامل مع الطفل خلال الأزمة عن طريق فهم واحتواء مشاعره وكيفيه التعامل مع مشكلاته النفسية.وأضافت السليم أن المركز قام بنشر منشورات توعوية في موضوعات مختلفة منها (التباعد الاجتماعي الآمن نفسياً للأسرة، إدارة القلق والتوتر أثناء الأزمات، نصائح للتعليم عن بُعد للطلبة والطالبات)، بالإضافة إلى بث الرسائل الموجهة لجميع الأفراد والأسر في المجتمع ومن هم أكثر عرضة للمعاناة من الناحية النفسية أو الأسرية خلال المرحلة، وذلك بهدف تعزيز الوعي وبناء المهارات للتعامل مع الأزمة والحد من الآثار النفسية والأسرية التي قد تنتج عنها.يذكر أن الآلية المتبعة هي استقبال الاستشارات الهاتفية عبر الخط الموحد (0118220888) خلال شهر رمضان من يوم الأحد الى الخميس على فترتين من الساعة الواحدة وحتى الثالثة عصراً، والفترة الثانية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر صباحاً.وتأتي هذه المبادرة من استشعار مركز الاستشارات الأسرية (ترابط) لدوره وتحقيقاً لرسالته في تعزيز الصحة النفسية للأفراد والأسر.// انتهى //14:15ت م0075

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