السعودية | شاهد..في أقل من “15” ثانية شاهد رد سعودي حازم على إيران الإرهابية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:59 مساءً, 10 مايو 2020 م
المناطق-الرياض
في كلمة حازمة لم تتجاوز مدتها “15” ثانية ضد تصرفات إيران الإرهابية في بعض الدول العربية ومن بينها اليمن الشقيق أكدت المملكة أنها ستقطع يد إيران الإرهابية من التغلغل في اليمن والمنطقة.
وجاءت الكلمة من قبل السكرتير أول في ممثلية الأمم المتحدة الأستاذ “محمد سالم العسيري” رداً على تهجم مندوب إيران في الأمم المتحدة حيث قال فيها: “نؤكد لإيران الإرهابية أننا سنقطع أيديهم عن التغلغل في اليمن وفي المنطقة بأسرها”.
وكان مندوب إيران في الأمم المتحدة المدعو “اسحاق ال حبيب” قد تحدث بشكل مطول وزعم أن المملكة تقتل الشعب اليمني خلال قيادتها للتحالف العربي في اليمن، يذكر أن الكلمة كانت قبل ستة أشهر ولم تأخذ حقها الإعلامي.
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