السعودية | العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

حيث راجع العيادات خلال شهر إبريل الماضي في قسم الرعاية التكاملية 8,085 مستفيدا، وعيادة التحصين 32 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 983 فردا، وعيادة الولادة 31 حالةً، وقسم التوعية والتثقيف 3,166 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 10 أفراد، وعيادة الصحة الإنجابية 566 مريضا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 6,897 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 6,463 فردًا، واستقبل قسم التنويم 24 مستفيدا، وراجع قسم الرعاية الصحية 2,888 شخصا، وقسم تخطيط القلب مستفيد واحد، وعيادة نقل الدم 35 مريضا.



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