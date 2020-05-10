شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة باستراليا توزع سلال رمضانية على المتأثرين بتدابير"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم في كلمة بهذه المناسبة : إن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بأستراليا يأتي امتدادًا للمشاريع والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك تطبيقًا لما دأبت عليه المملكة في مساعدة ودعم المسلمين ومد جسور التعاون لجميع الأمم والشعوب في كل دول العالم.
وأوضح السفير السليم ان السفارة قامت مع الجمعيات والمراكز الإسلامية بتنفيذ مشروع توزيع السلال الغذائية على الصائمين في كل من استراليا والجزر المجاورة في جمهورية فيجي وجزر سليمان والجزر المجاورة فانواتو وجزر كيريباتي وغينيا الجديدة وعملت على إيصال هذه السلال لمنازل العائلات الأكثر حاجة والمسنين وذوي الحاجات الإضافية مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الامر الذي يبادله المسلمين في تلك الدول بعبارات الشكر والتقدير .
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