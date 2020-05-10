شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش مشروع جديد للحد من الدعاوى الكيدية والان نبدء بالتفاصيل

• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي مع الإمارات

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، مشروع نظام التكاليف القضائية، حيث يتكون مشروع النظام من ثلاثة وعشرين مادة، ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة، بالإضافة الى العديد من الأهداف.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ووزارة الحوكمة الرقمية في اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الألبانية، ووافق أيضاً على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات ، كما وافق على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ومكتب البراءات الياباني في اليابان.