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مسام ينتزع 1,022 لغمًا في اليمن خلال أسبوع
منها 13 لغمًا مضادة للأفراد
متابعات الخليج 365 - واس
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، من انتزاع 1,022 لغمًا منها 13 لغمًا مضادة للأفراد، و146 لغمًا مضادة للدبابات و 811 ذخيرة غير منفجرة، و52عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 164,205 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواءبالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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