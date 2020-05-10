المجلس الرئاسي الليبي: وفاة رئيس جهاز الاستخبارات بنوبة قلبية

2020-05-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، وفاة رئيس جهاز الاستخبارات بنوبة قلبية مفاجئة.

يشار إلى أن اللواء عبد القادر التهامي يقود جهاز المخابرات بحكومة الوفاق منذ شهر أبريل 2017، وهو أحد رجالات الزعيم الراحل معمر القذافي، حيث كان ضابطاً بارزاً في جهاز الأمن الخارجي.

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وعاد إلى المشهد الليبي الحالي بعد 6 سنوات من الإطاحة بالنظام السابق، حيث تم تعيينه مديراً للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبعد 4 أشهر تمّ تكليفه برئاسة جهاز المخابرات إلى أن وافته المنية اليوم بأزمة قلبية حسبما أعلن المجلس الرئاسي الليبي.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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