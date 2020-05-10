محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وبين المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسلم اليوم عدد (77) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعًا من فيروس كورونا المستجد، وبذلك فإن إجمالي الحالات المصابة في ليبيا يبلغ 64 منها 37 حالة نشطة و24 متعافيًا و3 وفيات. فيروس كورونا الجديد Advertisements 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 03:02 PM ليبيا اليوم بلا إصابات جديدة بكورونا.. فحص (77) عينة جميعها سالبة ليبيا اليوم بلا إصابات جديدة بكورونا.. فحص (77) عينة جميعها سالبة أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وبين المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسلم اليوم عدد (77) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعًا من فيروس كورونا المستجد، وبذلك فإن إجمالي الحالات المصابة في ليبيا يبلغ 64 منها 37 حالة نشطة و24 متعافيًا و3 وفيات. الكلمات المفتاحية ، ليبيا اليوم بلا إصابات جديدة بكورونا.. فحص (77) عينة جميعها سالبة ،

المصدر : الخليج 365

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