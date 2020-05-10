محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8099 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 217 حالة. فيروس كورونا الجديد Advertisements 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 03:01 PM النرويج: 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8099 النرويج: 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8099 سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8099 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 217 حالة. الكلمات المفتاحية ، النرويج: 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8099 ،

المصدر : الخليج 365

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