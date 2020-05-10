، اليابان تبحث رفع طوارئ "كورونا" قبل انتهائها ،

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ذكر وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأحد، أن الحكومة تبحث رفع حالة الطوارئ في كثير من المقاطعات الأربع والثلاثين، التي لم تتضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل حلول الموعد النهائي للإجراءات في عموم البلاد في 31 مايو.
وبين "نيشيمورا" في نقاش بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" أن الحكومة ستستثني المقاطعات الخاضعة لتحذيرات محددة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن الحكومة سترفع الطوارئ على الأرجح في ظل عدم تسجيل حالات إصابة جديدة في كثير من المقاطعات في الآونة الأخيرة.
ومددت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 مايو، لكنها أعلنت أنها ستقيّم الموقف في اجتماع لمجموعة عمل مكافحة المرض في 14 مايو، بما يعني احتمال رفع تلك الإجراءات في وقت مبكر في بعض المناطق.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن نحو 15777 حالة إصابة سجلت في اليابان حتى اليوم، و624 وفاة، لكن ذلك لا يشمل حالات على متن سفينة سياحية كانت رهن حجر صحي في ميناء يوكوهاما.فيروس كورونا الجديد
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 02:53 PM
حصيلة الإصابات بلغت 15.777اليابان تبحث رفع طوارئ "كورونا" قبل انتهائها
ذكر وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأحد، أن الحكومة تبحث رفع حالة الطوارئ في كثير من المقاطعات الأربع والثلاثين، التي لم تتضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل حلول الموعد النهائي للإجراءات في عموم البلاد في 31 مايو.
وبين "نيشيمورا" في نقاش بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" أن الحكومة ستستثني المقاطعات الخاضعة لتحذيرات محددة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن الحكومة سترفع الطوارئ على الأرجح في ظل عدم تسجيل حالات إصابة جديدة في كثير من المقاطعات في الآونة الأخيرة.
ومددت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 مايو، لكنها أعلنت أنها ستقيّم الموقف في اجتماع لمجموعة عمل مكافحة المرض في 14 مايو، بما يعني احتمال رفع تلك الإجراءات في وقت مبكر في بعض المناطق.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن نحو 15777 حالة إصابة سجلت في اليابان حتى اليوم، و624 وفاة، لكن ذلك لا يشمل حالات على متن سفينة سياحية كانت رهن حجر صحي في ميناء يوكوهاما.
، اليابان تبحث رفع طوارئ "كورونا" قبل انتهائها ،
المصدر : الخليج 365
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