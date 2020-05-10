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قال: نعيش في أزمة.. الرئيس السنغالي يدعو إلى التعبئة في مواجهة كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - دعا الرئيس السنغالي ماكي صال إلى التعبئة والتضامن في مواجهة فيروس المستجد، الذي يواصل انتشاره في البلاد وفي مختلف دول العالم.
وأوضح ماكي صال في كلمة له، أن البلاد تعيش منذ أكثر من شهرين أزمة مرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وسجلت السنغال أمس السبت 83 حالة إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي المصابين إلى 1634 حالة مؤكدة، بينها 643 حالة شفاء.
كما توفي مصابان جديدان، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 17 حالة وفاة .

فيروس كورونا الجديد

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 02:51 PM

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قال: نعيش في أزمة.. الرئيس السنغالي يدعو إلى التعبئة في مواجهة كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

دعا الرئيس السنغالي ماكي صال إلى التعبئة والتضامن في مواجهة ، الذي يواصل انتشاره في البلاد وفي مختلف دول العالم.
وأوضح ماكي صال في كلمة له، أن البلاد تعيش منذ أكثر من شهرين أزمة مرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وسجلت السنغال أمس السبت 83 حالة إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي المصابين إلى 1634 حالة مؤكدة، بينها 643 حالة شفاء.
كما توفي مصابان جديدان، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 17 حالة وفاة .

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، قال: نعيش في أزمة.. الرئيس السنغالي يدعو إلى التعبئة في مواجهة كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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