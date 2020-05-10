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أجرى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اتصالاً بأسرة الشهيد الجندي أول لزّام حزام الشمري -رحمه الله- الذي استشهد ظهر الجمعة الماضية بمقر عمله.
وكان "الشمري" قد تعرّض ليد الغدر من شخص، أثناء تأديته لعمله بشرطة العزيزية بحي البادية بحائل.
وتمكّن رجال الأمن في إدارة البحث والتحري وإدارة الدوريات الأمنية بحائل، من القبض على المتسبب خلال نصف ساعة، بعد هروبه من موقع الحادثة.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 02:52 PM
طالته يد الغدر أثناء تأديته لعمله بشرطة العزيزية
أجرى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اتصالاً بأسرة الشهيد الجندي أول لزّام حزام الشمري -رحمه الله- الذي استشهد ظهر الجمعة الماضية بمقر عمله.
وكان "الشمري" قد تعرّض ليد الغدر من شخص، أثناء تأديته لعمله بشرطة العزيزية بحي البادية بحائل.
وتمكّن رجال الأمن في إدارة البحث والتحري وإدارة الدوريات الأمنية بحائل، من القبض على المتسبب خلال نصف ساعة، بعد هروبه من موقع الحادثة.
، أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الشهيد "الشمري" ،
المصدر : الخليج 365
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