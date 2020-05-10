شكرا لمتابعة خبر عن التخصصات الصحية تعلن عن 9 توجيهات لاستمرار العملية التدريبية لبرامج الدراسات العليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن 9 توجيهات وإجراءات لاستمرار العملية التدريبية لبرامج الدراسات العليا التابعة لها، وأول التوجيهات، هو التأكيد على تطبيق معايير السلامة ومكافحة العدوى واتخاذ كافة التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة المتدربين والمدربين والطواقم الإدارية وذويهم.

وتابعت التهيئة بانه سيتم تقديم الدعم الصحي والنفسي لهم، لافتة إلى أنه تم التوسع في خدمات "داعم" المقدمة مجاناً من الهيئة لتشمل كافة الممارسين الصحيين لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت الهيئة على استمرار الأنشطة الأكاديمية عبر الوسائط التعليمية وتقنيات التعلم عن بعد، مشيرة إلى أنها أطلقت حزمة من النشاطات تشمل خدمة حجز منصات التواصل المرئي مجاناً وتقديم مجموعة من الورش التدريبية حول التعلم عن بعد.