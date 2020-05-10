شكرا لمتابعة خبر عن «الحياة الفطرية» تكشف سر ظهور الضباع بالقرب من الجعرانة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): علقت الهيئة صدى " . علقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية على فيديو ظهور ضباع بالقرب من منطقة الجعرانة بمكة ، والذي نشرته "" . وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة بندر الفالح أن ظهور بعض الحيوانات الفطرية أمر طبيعي خلال هذه الفترة نتيجة لتراجع الأنشطة البشربة مع منع التجول بسبب الإجراءات الوقائية . وأضاف أن هذه الحيوانات كانت تسكن أماكن قريبة ورحلت مع تدخل العنصر البشري وهو ما جعلها تعود مع الظروف الحالية ، منبهاً إلى ضرورة الإبلاغ عن هذه الحالات لسلامة الإنسان .

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