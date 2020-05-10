شكرا لمتابعة خبر عن "التنمية الزراعية" تحصل على شهادة الأيزو العالمية لنظم إدارة استمرارية الأعمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصل صندوق التنمية الزراعية على شهادة الأيزو العالمية (ISO 22301:2019)، في مجال إدارة استمرارية الأعمال وبذلك يصبح الصندوق من أوائل المؤسسات الحاصلة على هذه الشهادة في المملكة والشرق الأوسط بإصدارها الجديد الصادر في أكتوبر 2019م.

ويساعد معيار (ISO 22301:2019) المؤسسات على الاستعداد المبكر للاستمرار في مواجهة الأزمات والتعرض للتهديدات الناجمة عن مخاطر خارجية, كما أن استيفاء معايير مثل هذه الشهادة العالمية يساعد الجهات الحاصلة عليها في تقليل احتمالات اختراق الأنظمة أو اختلال في سير الأعمال أو حدوث ضرر في ممتلكات المنشأة.

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وتعد شهادة (تطبيق المعايير القياسية الدولية) من أكثر الشهادات العالمية الموثوقة والمعتمدة لتقنية المعلومات حيث تمثل عملية إدارة شاملة لتحديد التهديدات المُحتملة وآثارها على المؤسسات وكيفية تشغيل وتسيير الأعمال وتقديم الخدمات للعملاء في حال التعرض الى تلك التهديدات، وكيفية إدراكها، وتوفير إطار للقدرة على الاستجابة الفعالة والتي تضمن الحفاظ على السمعة، وأمن وسلامة الموظفين، وعدم التعرض لخسائر أو عقوبات.

ويؤكد الحصول على هذه الشهادة على توافق الصندوق مع معيار تقنية المعلومات والتزام فريق العمل بالصندوق بنظم المعلومات لحمايةالبيانات وحماية معلومات العملاء، إضافة إلى التحسين والتطوير المستمر لبرامج وأنظمة أمن المعلومات التي يعمل عليها الصندوق.

وقام الصندوق ممثلا بإدارة تقنية المعلومات بوضع المنهجية والإطار الخاص بالتخطيط والتأسيس والتنفيذ والمراقبة والمراجعة المُستمرة والتحسين لإدارة استمرارية الأعمال، ويشمل ذلك وجود الهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات والسياسات والإجراءات والمنهجيات الخاصة بتقييم المخاطر وتحليل تأثير الأعمال وخطط استمرارية الاعمال التي يتم الاستعانة بها وتنفيذها لضمان القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة للحوادث أو الكوارث التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال.