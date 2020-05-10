شكرا لمتابعة خبر عن موقف الطالب المتغيب عن اختبار أحد المواد بالفصل الدراسي الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الدكتورة نجلاء بنت علي الخبتي، مدير عام التقويم والقبول بوزارة التعليم، اليوم الأحد، عن موقف الطالب الذي تغيب عن أداء أحد المواد في الفصل الدراسي الأول.

وقالت مدير عام التقويم والقبول، أنه: " تحصر إدارة الاختبارات والقبول الطلاب الغائبين بعذر عن اختبار القصل الدراسي الأول في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والذين لم يتمكنوا من حضور الاختبار البديل بعد دراسة وضعهم والتحقق منه " .

وأضافت " الخبتي " : " ومن ثم ترسل كافة بياناتهم وأرقام هوياتهم إلى الإدارة العامة للتقويم والقبول لاعتماد نتائجهم وانتقالهم للصف التالي من قِبل نظام «نور» "؛ لافتة إلى أن آلية الرصد للفصل الدراسي الثاني ستكون من قبل المعلم وفق ما ورد في تعميم الوزير على المدرسة.

وعلقت على من لم تؤهله نتيجة الفصل الدراسي الأول لتحقيق النهاية الصغرى أو كانوا راسبين بسبب النسبة الشرطية؛ لتقول أن المعالجة تتم في نظام «نور» وفق ما ورد في تعميم الوزير بانتقال جميع الطلاب للصف الذي يليه واعتمدوا حذف النهايات الصغرى والنسبة الشرطية؛ متابعة: " يعتبر الطالب (في نظام المقررات) الذي صدر بحقه قرار حرمان في إحدى المواد لكثرة غيابه قبل تعليق الدراسة ناجحاً " .