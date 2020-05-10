شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أطباء يتطوعون لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة بالأحياء المعزولة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

في مبادرة لافته ، تطوع عدد كبير من الأطباء المتمرسين لسنوات وحديثي التخرج والطلاب للقيام بجولات على الأحياء المعزولة بمكة المكرمة لعلاج مئات الأشخاص ممن يعانون الأمراض المزمنة .

وقال الطبيب جابر الشهري أحد الأطباء المشاركين في الحملة المجانية أن الهدف من الزيارة هو تقديم المساعدة للأمراض المزمنة تحديداً والحالات التي تحتاج إلى فحص إضافي يمكن تحويلها للمستشفيات عبر فرق الطوارئ ، وفقاً للعربية .

وأكدوا أن عزل الأحياء الـ6 بمكة المكرمة لا يشكل عائق أمام عملهم والوصول للمرضى المحتاجين داخل تلك الأحياء ، وفقاً لـ "العربية " .

كمافتحت المساجد أبوابها لإستقبال الحالات المرضية مع الحرص على التباعد إذ تم تحويل بعضها لعيادات مؤقتة ، ليشكل الفريق عامل هام لمساعدة جهود وزارة الصحة .