شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وصول مواطنين عائدين من باريس ومغادرة مقيمين إليها بمطار الملك عبد العزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): وصل مواطنين ومواطنات صباح اليوم الأحد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عائدين من باريس وذلك إنفاذاً للأمر الملكي بإجلاء المواطنين في الخارج . وصل مواطنين ومواطنات صباح اليوم الأحد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عائدين من باريس وذلك إنفاذاً للأمر الملكي بإجلاء المواطنين في الخارج . من ناحية اخرى غادر مقيمين في المملكة مطار الملك عبد العزيز بجدة متجهين إلى باريس . Advertisements ووثق مقطع فيديو جانب من جهود المديرية العامة للجوازات أثناء إنهاء الإجراءات لإحدى رحلات مبادرة عودة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية .

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