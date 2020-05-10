شكرا لمتابعة خبر عن إعادة تأهيل مستشفى أحد بالمدينة بتكلفة تتجاوز 106 ملايين ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

يعد مستشفى أحد بالمدينة المنورة الذي فتتح مطلع عام 1405هـ ، أحد أكبر المستشفيات بالمنطقة كونه يخدم قطاعا كبيرا من السكان والزوار ويقع ضمن نطاق جغرافي متميز يسهل الوصول إليه.

وتبلغ الطاقة السريرية للمستشفى حالياً ا 253 سريرا تتوزع على عدد من التخصصات الطبية هي ( العيون - الأنف والأذن والحنجرة - الجراحة العامة - النساء والولادة - الباطنية - العناية المركزة - الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة - الطوارئ - العلاج الطبيعي ) .

ويعد المستشفى مركزا مرجعي لتخصصي العيون والأنف والأذن والحنجرة وجرى الاعتراف به من قبل الكلية الملكية البريطانية للجراحين إلى جانب الاعتراف به كمركز تدريبي للأطباء في الزمالة العربية ولأطباء الامتياز وأطباء طب الأسرة والمجتمع .

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وقال المدير التنفيذي لتجمع مستشفى أحد بالمدينة المنورة الدكتور أمين خطاب :" نظرا لما يشكله المستشفى من أهمية كبيرة في تقديم الخدمات الصحية بالمنطقة قررت وزارة الصحة إعادة تأهيل المستشفى بشكل كامل يشمل البنية التحتية ومختلف الأقسام الطبية والإدارية والمرافق الأخرى ضمن خطة تطوير المنشآت الصحية في المنطقة ، ليشهد بذلك مشروعاً تطويرياً متكاملا بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 106.8 ملايين ريال وسيتم البدء به قريبا - بإذن الله - .

وبين خطاب أن المشروع الجديد يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات بصورة تُلبي حجم الطلب المتزايد على مختلف التخصصات الطبية ، منوها بالدعم المتواصل الذي توليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاع الصحي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة .

وأضاف أن وزارة الصحة تسعى للارتقاء بالخدمات الصحية بمستشفيات منطقة المدينة المنورة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة وتوفير الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة .

وأفاد المدير التنفيذي لتجمع مستشفى أحد بالمدينة المنورة أن إستراتيجية وزارة الصحة تهدف لتحقيق التنمية الصحية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات حيوية ضخمة وأخرى تطويرية مما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة وتلبية التطلعات والطموحات وفق الأطر والبرامج المعدة للوصول لأهداف الوزارة ضمن رؤية المملكة 2030م .