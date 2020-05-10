6 مزايا لبرنامج تنظيم العمل المرن الذي أطلقته «الموارد البشرية»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رحب الخبراء ببرنامج تنظيم العمل المرن الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أمس السبت . رحب الخبراء ببرنامج تنظيم العمل المرن الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أمس السبت . وأكدوا أن البرنامج له عدة مزايا تنعكس على المواطنين والمنشآت واقتصاد الدولة ، وأبرزها كالتالي : 1- توفير وظائف للعاملين الذين يسعود لزيادة دخولهم . 2- توفير فرص وظيفية للباحثين عن العمل . Advertisements 3- دعم القطاع الخاص عبر تلبية الإحتياجات الوظيفية الطارئة والموسمية . 4- حفظ حقوق الطرفين عبر توثيق عقود العمل إلكترونياً . 5- خفض نسبة العمالة والوافدة المخالفة والتي تنتشهر بالأنشطة الغير رسمية . 6- الحصول على وظيفة مرنة تدعم المهارات وتزيد الخبرة لتحويل الموظف بالنظام المرن لموظف دائم . الجدير بالذكر أن بوابة البرنامج سيتم إطلاقها خلال 90 يوم فقط وهو يستهدف المواطنين من الرجال والنساء وجميع منشآت القطاع الخاص .

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