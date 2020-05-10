استمرار انتهاكات الاحتلال في ظل كورونا تتصدر عناوين الصحف العربية

تصدرت قضية استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، في ظل تفشي وباء ال كورونا ، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني، الصادرة اليوم الأحد.

اليوم السابع المصرية:

الصحة الفلسطينية تعلن تعافى 58.7% من المصابين بكورونا

"الجنائية الدولية": التحقيق بشأن فلسطين لن يتأثر بحملات التشويه الإسرائيلية

تشرين السورية:

إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين شمال رام الله

البيان الاماراتية:

عبد الله بن زايد يؤكد رفض الإمارات لمخططات إسرائيل ضم أراض فلسطينية

عمان العمانية:

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أكثر من نصف المصابين يتماثلون للشفاء في فلسطين



الخليج الاماراتية:

قطع أشجار زيتون وإغلاق قرى واقتحام حاجز المحبة في يطا

الاحتلال ومستوطنوه يعربدون في مناطق بالضفة الغربية

"لجنائية الدولية": التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل

الراية القطرية:

تصاعد عنصرية السعودية ضد الفلسطينيين

إدانة فلسطينية لهجوم الاحتلال ضد الاتحاد الأوروبي



الشرق الاوسط السعودية:

تصاعد أزمة الحسابات المصرفية للأسرى الفلسطينيين

اشتية يرفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك المخالفة