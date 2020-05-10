استمرار انتهاكات الاحتلال في ظل كورونا تتصدر عناوين الصحف العربية

تصدرت قضية استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، في ظل تفشي وباء ال كورونا ، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني، الصادرة اليوم الأحد.
اليوم السابع المصرية:
الصحة الفلسطينية تعلن تعافى 58.7% من المصابين بكورونا
"الجنائية الدولية": التحقيق بشأن فلسطين لن يتأثر بحملات التشويه الإسرائيلية
تشرين السورية:
إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم
مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين شمال رام الله
البيان الاماراتية:
عبد الله بن زايد يؤكد رفض الإمارات لمخططات إسرائيل ضم أراض فلسطينية
عمان العمانية:
أكثر من نصف المصابين يتماثلون للشفاء في فلسطين
الخليج الاماراتية:
قطع أشجار زيتون وإغلاق قرى واقتحام حاجز المحبة في يطا
الاحتلال ومستوطنوه يعربدون في مناطق بالضفة الغربية
"لجنائية الدولية": التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل
الراية القطرية:
تصاعد عنصرية السعودية ضد الفلسطينيين
إدانة فلسطينية لهجوم الاحتلال ضد الاتحاد الأوروبي
الشرق الاوسط السعودية:
تصاعد أزمة الحسابات المصرفية للأسرى الفلسطينيين
اشتية يرفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك المخالفة