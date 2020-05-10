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كشف حساب ” آل سعود”على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اسم الأمير الجالس بجانب الملك فيصل وذلك بعد تساؤل أحد المغردين. وقال حساب آل سعود تعليقا على الصورة: الملك فيصل وعلى يساره ابن عمه الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن ثم الملك فهد ثم الأمير بندر ثم الأمير عبدالرحمن، رحمهم الله جميعاً. وحظيت التغريدة بتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تساؤل مغرد .. حساب ” آل سعود” يكشف اسم الأمير الجالس بجانب الملك فيصل والملك فهد في صورة نادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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