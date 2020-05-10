دعوني وشأني.. شاهد “اللاحم” يكشف سبب صمته على تصريحات “سامي الجابر” بشأن “جازان والأحساء” !

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كشف عبدالرحمن اللاحم، المحامي والكاتب الصحفي، عن أسباب عدم إبداء رأيه، حتى الآن، في أزمة تصريحات رئيس الهلال السابق، سامي الجابر، الخاصة بمدينتي جازان والأحساء، قائلًا :”الجميع يسألني عن رأيي في قضية تصريحات سامي الجابر الأخيرة بخصوص جازان والأحساء، ويقولون لي انطق لماذا أنت صامت”.

وأضاف “اللاحم” عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر :”أنا أقدر أقول لسامي كلامك مسيء، ولا يليق لمؤسسة إعلامية أن تنشره، وأقدر أقول إن كلام سامي مخالف للنظام الأساسي للحكم والمادة الثانية عشر التي تعزز الوحدة الوطنية، وتمنع الفرقة والانقسام، لكن الصمت حكمة أحيانًا، وأنا ما أقول هذا لأنه يصيب النعرات والعصبية والتعصب الرياضي، لهذا دعوني وشأني”.

وتابع “اللاحم” :”أنا اقدر أقول لسامي إن النجومية تأتي من المستطيل الأخضر، كما حدث مع صالح نعيمة، والأسطورة ماجد عبدالله، وغيرهم من نجوم الكرة، وليس من خلال أبواق الإعلام المأجورة التي لا تصنع نجمًا إطلاقًا، لكن أنا صامت ورسالتي قانونية”.

وكان رئيس الهلال السابق، سامي الجابر، قد أثار جدلَا واسعًا بعد ظهوره في برنامج “ليوان المديفر” مع الإعلامي عبدالله المديفر، ووصفه مدينتي جازان والإحساء بـ”لأكثر فقرا” وأشار إلى أنهما غنيتان بالمواهب الكروية ولكن لا يوجد من يكتشفها ويرعاها وينميها.