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كشف مقربون من رجل الأعمال الراحل الشيخ صالح الراجحي عن بعض الجوانب والمواقف من حياة الرجل الذي نشأ فقيراً لكنه استطاع بعمله الدؤوب ومهارته في التجارة أن يصبح واحداً من أشهر التجار في المملكة.
وروى عبدالسلام بن صالح الراجحي، خلال لقائه في برنامج “الراحل”، موقفاً حدث لوالده في صغره، مشيراً إلى أن هذا الموقف أظهر ارتفاع الحس التجاري لدى والده منذ نعومة أظافره.
وقال عبدالسلام إن والده تأثر في صغره بتهديد مالك المنزل الذي كانوا يستأجرونه بطردهم منه في حال لم يدفعوا الإيجار، مشيراً إلى أن والده ذهب حينها للسوق وطلب مساعدة إحدى البائعات لتمنحه “زنبيل” مقابل رهن لعبة “الكعابة” التي كان يمتلكها.
وأضاف أن والده بعد أن أخذ الزنبيل ذهب إلى السوق وعمل حمالاً ليجمع إيجار المنزل لأسرته المهددة بالطرد، حتى استطاع جمع قيمة الإيجار خلال أيام وأعطاها لوالدته، لافتاً إلى أن هذا الموقف كان البداية الحقيقية لاشتغال والده بالتجارة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا فعل رجل الأعمال صالح الراجحي في صغره حين هددهم صاحب المنزل المستأجر بالطرد منه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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