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نشرت مديرية الأمن العام أمس السبت مقاطع فيديو قادت لضبط عدد من مرتكبي الجرائم والمخالفات خلال الأيام الماضية. وأوضحت أن المتهمين والمخالفين المشار إليهم في مقاطع الفيديو ألقي القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفيما يلي أبرز الجرائم والمخالفات: – انتحال مقيم صفة مفتش صحي بالرياض وسرقته لصيدليتين ومركبة تابعة لمركز طبي. – تعمد قائد مركبة في بيشة صدم مركبة أخرى واعتداءه على قائدها بأحد الطرق الرئيسة. – فتاتان بالرياض تتعرضان للتعنيف والاعتداء بالضرب من قبل شقيقهما. Advertisements – تجول شخصين بالرياض بمركبتهما وحمل أحدهما لسـلاح رشـاش وتوثيق ذلك ونشره. – إساءة شخص بحائل لعامل لديه وإهانته بألفاظ غير لائقة ومعاملته بطريقة مهينة للكرامة. – إطلاق مجموعة من الأشخاص النار في طريق عام بمحافظة الليث احتفالاً بخروج أحدهم من السجن. – مخالفة شخصين لمنع التجول بالقصيم وضبط آلاف الحبوب المخدرة وقطعة حشيش وسـلاح ناري بحوزتهما. – احتجاز 3 أشخاص بالرياض لمقيمة من بني جلدتهم وابتزاز ذويها في بلدهم. – شخصان بالرياض يروجان للرذيلة ونشر ذلك في التطبيقات الإلكترونية بمقابل مادي. – إطلاق مواطن بجدة النار على آخر من سـلاح رشاش وإصابته. – مقيم يقوم بالحلاقة لأشخاص في مقر إقاماتهم بالقصيم.





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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم محتجزو المرأة المقيمة بالرياض.. “الأمن العام” ينشر مقاطع قادت للقبض على مخالفين خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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