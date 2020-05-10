القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في القصيم

اتخذت الإجراءات النظامية بحقهما..
ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على شخصين متلبسين بحيازة مواد مخدرة، مساء أمس السبت.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخصين حاولا الهرب أثناء استيقافهما للتثبت من هويتهما وهما مواطنان في العقد الخامس من العمر.
وأضاف المتحدث أنه ضُبط بحوزتهما 100 قرص مخدر وعبوتين تحتويان على مادة العرق المسكر وبندقية صيد.
وأكد أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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