الأرصاد: أمطار رعدية على ثماني مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة طقس الأحد- هطولاً لأمطار رعدية على ثماني مناطق.

وأفاد التقرير أن المناطق التي تتأثر بالحالة الجوية السابقة تشمل (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والشرقية)، بينما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية، على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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