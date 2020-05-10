الحصيني يتوقع حالة ماطرة ورياحًا مثيرة للغبار على مناطق عدة بالمملكة

تتراوح شدتها من خفيفة إلى شبه غزيرة
توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، ورياحًا مثيرة للغبار على مناطق عدة بالمملكة.
وقال الحصيني -عبر تويتر-: «متوقع -إن شاء الله، اليوم الأحد حتى صباح غد الإثنين- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، على أجزاء من مناطق شرق مكة وشمالها والمدينة وجنوب القصيم».
وأضاف أن الحالة تشمل «أجزاء من الباحة وعسير وشمال الشرقية، تمتد إلى أجزاء من محافظات الرياض الشمالية والغربية ورياح مثيرة للغبار».
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- هطولًا لأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والشرقية)، بينما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.
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