السعودية اليوم / مركز الجعدة الصحي يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة



حجة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال شهر إبريل الماضي 1,195 مستفيدًا، وقسم الباطنية 892 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 119 مستفيدًا ، وقسم المصابين بالأوبئة 716 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 2,122 مراجعًا، فيما نفذ 35 نشاطًا للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 798 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 3,154 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 14 مستفيدًا، و قسم الإحالة الطبية 15 مريضًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 1,179 فردًا.

// انتهى //

13:46ت م

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