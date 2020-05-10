السعودية اليوم / أكثر من 30 ألف بلاغ استقبلتها غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الجوف منذ بداية كورونا



سكاكا 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

استقبلت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف منذ بداية جائحة

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان أن عدد البلاغات التي تلاقها الفرع من خلال تطبيق اسعفني بلغ 3.101 بلاغاً، فيما استقبل رقم الطوارئ (977)، 27.150 مكالمة.

وأكد الدكتور بن شكر، أن الفرع بدأ استعداداته مبكراً منذ إعلان المملكة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، والعمل بكامل طاقات المراكز الـ 14 المنتشرة بالمنطقة لمواجهة أي طارئ - لا سمح الله -، ودعم الفرق الميدانية وغرفة العمليات بالفرق المساندة، كما تم رفع ثقافة منسوبي الفرع بالتعامل مع الحالات الإسعافية في حال وجود أي اشتباه، واستحداث دائرة طبية محلية بفرع الجوف بالتعاون مع الدائرة الطبية المركزية بالمركز الرئيسي.

وأوضح أن المراكز تقوم بعملها على مدار الساعة من خلال استقبال غرفة العمليات للبلاغات وتمريرها إلى الفرق الميدانية القريبة من الحدث لضمان سرعة الوصول إلى الحالة ومباشرتها ونقلها بالتنسيق مع مستشفيات المنطقة.

// انتهى //

13:41ت م

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سكاكا 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واساستقبلت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف منذ بداية جائحة كورونا الجديد "كوفيد-19"، 30.251 بلاغاً.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان أن عدد البلاغات التي تلاقها الفرع من خلال تطبيق اسعفني بلغ 3.101 بلاغاً، فيما استقبل رقم الطوارئ (977)، 27.150 مكالمة.وأكد الدكتور بن شكر، أن الفرع بدأ استعداداته مبكراً منذ إعلان المملكة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، والعمل بكامل طاقات المراكز الـ 14 المنتشرة بالمنطقة لمواجهة أي طارئ - لا سمح الله -، ودعم الفرق الميدانية وغرفة العمليات بالفرق المساندة، كما تم رفع ثقافة منسوبي الفرع بالتعامل مع الحالات الإسعافية في حال وجود أي اشتباه، واستحداث دائرة طبية محلية بفرع الجوف بالتعاون مع الدائرة الطبية المركزية بالمركز الرئيسي.وأوضح أن المراكز تقوم بعملها على مدار الساعة من خلال استقبال غرفة العمليات للبلاغات وتمريرها إلى الفرق الميدانية القريبة من الحدث لضمان سرعة الوصول إلى الحالة ومباشرتها ونقلها بالتنسيق مع مستشفيات المنطقة.// انتهى //13:41ت م0063

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.