السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم السادس عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان



لاهور 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم السادس عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار

وجرى توزيع 704 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 4,224 فرداً بإقليم البنجاب، منها 450 سلة غذائية تزن 15 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 2,700 فرد, و244 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1,344 فردا، و30 سلة غذائية تزن طنًا واحدًا في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 180 فرد، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 19,558 سلة غذائية.

يأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

//انتهى//

13:26ت م

0053



لاهور 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم السادس عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وجرى توزيع 704 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 4,224 فرداً بإقليم البنجاب، منها 450 سلة غذائية تزن 15 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 2,700 فرد, و244 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1,344 فردا، و30 سلة غذائية تزن طنًا واحدًا في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 180 فرد، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 19,558 سلة غذائية.يأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//13:26ت م0053

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