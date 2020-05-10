السعودية اليوم / انطلاق فعاليات تحدي الإبداع البلدي بالمدينة المنورة عن بعد



المدينة المنورة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

انطلقت أمس، فعاليات "تحدي الإبداع البلدي" عن بعد، الذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة بهدف إيجاد حلول إبداعية للمشاكل التي تسبب فيها

وتهدف المبادرة التي انطلقت بمشاركة 80 مشاركاً من المتخصصين في الابتكار والاستدامة من خلال مجموعة من ورش العمل، إلى مشاركة المواطنين والمقيمين في تقديم حلول إبداعية وتحفيز ثقافة الابتكار في المجتمع والبلديات والاستفادة من الامكانات المحلية في حل التحديات التي تواجه البلديات.

يذكر أن المتقدمين لتحدي الإبداع البلدي هم من طلاب الجامعات ومن حاملي درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في تخصصات الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية وهندسة الحاسب وهندسة التصميم وإدارة الأعمال والطب البشري والفيزياء والرياضيات، حيث يتيح التحدي للمشاركين فرصة التعلم والاستفادة من العديد من ورش العمل والجلسات الإرشادية المتخصصة في مجال الابتكار وتطوير الأعمال بمشاركة عددٍ من المتخصصين ورواد الأعمال من مختلف مناطق المملكة، كما يتيح التحدي أيضاً فرصة الفوز بجوائز مالية.

// انتهى //

13:25ت م

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المدينة المنورة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسانطلقت أمس، فعاليات "تحدي الإبداع البلدي" عن بعد، الذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة بهدف إيجاد حلول إبداعية للمشاكل التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد في مجال الخدمات البلدية بمنطقة المدينة المنورة .وتهدف المبادرة التي انطلقت بمشاركة 80 مشاركاً من المتخصصين في الابتكار والاستدامة من خلال مجموعة من ورش العمل، إلى مشاركة المواطنين والمقيمين في تقديم حلول إبداعية وتحفيز ثقافة الابتكار في المجتمع والبلديات والاستفادة من الامكانات المحلية في حل التحديات التي تواجه البلديات.يذكر أن المتقدمين لتحدي الإبداع البلدي هم من طلاب الجامعات ومن حاملي درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في تخصصات الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية وهندسة الحاسب وهندسة التصميم وإدارة الأعمال والطب البشري والفيزياء والرياضيات، حيث يتيح التحدي للمشاركين فرصة التعلم والاستفادة من العديد من ورش العمل والجلسات الإرشادية المتخصصة في مجال الابتكار وتطوير الأعمال بمشاركة عددٍ من المتخصصين ورواد الأعمال من مختلف مناطق المملكة، كما يتيح التحدي أيضاً فرصة الفوز بجوائز مالية.// انتهى //13:25ت م0052

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