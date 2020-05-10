السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيانات نشرتها على موقعها الرسمي على الإنترنت إن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 26621 حالة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) 224390 حالة.

وأضافت البيانات أن 136166 شخصا تماثلوا للشفاء فيما يتواجد 11328 مصابا في العناية المركزة.

// انتهى //

13:24ت م

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مدريد 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) بالإضافة إلى 143 وفاة مرتبطة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيانات نشرتها على موقعها الرسمي على الإنترنت إن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 26621 حالة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) 224390 حالة.وأضافت البيانات أن 136166 شخصا تماثلوا للشفاء فيما يتواجد 11328 مصابا في العناية المركزة.// انتهى //13:24ت م0051

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