شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الأمطار الرعدية على محافظات مكة المكرمة حتى 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات تنبيها يفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على محافظات الطائف والخرمة والمويه ورنية وتربة وميسان. وأشارت التوقعات إلى أن الحالة يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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