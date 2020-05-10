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أكدت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عدم وجود أي دليل على إمكانية حدوث إصابة بفيروس كورونا المستجد من خلال الأغذية، أو عملية تغليفها.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، ذكرت الهيئة، أن الفيروسات التاجية لا تستطيع العيش أو التكاثر في الغذاء؛ لكونها تحتاج إلى حيوان حي أو مضيف بشري للتكاثر والبقاء؛ لافتة إلى أن غسل الفاكهة والخضروات بالمياه النظيفة، كافٍ لضمان الطعام.
جاء ذلك ضمن حملة إرشادية جديدة للهيئة؛ لتوعية المستهلكين بسبل الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد عند التعامل مع المواد الغذائية؛ سواء عن طريق شرائها أو تسلمها من مندوب خدمة التوصيل، أو طرق تحضيرها بشكل آمن.
وأكدت الحملة، أن طريقة انتقال فيروسات الجهاز التنفسي عامة -ومن ضمنها فيروس كوفيد 19- تكون عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب.
ونصحت الهيئة باستخدام محلول الخل المخفف بالماء (10 مل خل لكل لتر ماء)، عند غسل الفاكهة والخضروات، لزيادة الطمأنينة.فيروس كورونا الجديد
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 01:01 PM
محلول الخل المخفف بالماء لغسل الفاكهة والخضرواتلا ينتقل بالطعام.. كورونا يحتاج لحامل بشري أو حيواني ليتكاثر
أكدت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عدم وجود أي دليل على إمكانية حدوث إصابة بفيروس كورونا المستجد من خلال الأغذية، أو عملية تغليفها.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، ذكرت الهيئة، أن الفيروسات التاجية لا تستطيع العيش أو التكاثر في الغذاء؛ لكونها تحتاج إلى حيوان حي أو مضيف بشري للتكاثر والبقاء؛ لافتة إلى أن غسل الفاكهة والخضروات بالمياه النظيفة، كافٍ لضمان الطعام.
جاء ذلك ضمن حملة إرشادية جديدة للهيئة؛ لتوعية المستهلكين بسبل الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد عند التعامل مع المواد الغذائية؛ سواء عن طريق شرائها أو تسلمها من مندوب خدمة التوصيل، أو طرق تحضيرها بشكل آمن.
وأكدت الحملة، أن طريقة انتقال فيروسات الجهاز التنفسي عامة -ومن ضمنها فيروس كوفيد 19- تكون عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب.
ونصحت الهيئة باستخدام محلول الخل المخفف بالماء (10 مل خل لكل لتر ماء)، عند غسل الفاكهة والخضروات، لزيادة الطمأنينة.
، لا ينتقل بالطعام.. كورونا يحتاج لحامل بشري أو حيواني ليتكاثر ،
المصدر : الخليج 365
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