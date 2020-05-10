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قالت وزارة الصحة الإسبانية: إن العدد اليومي لحالات الوفاة في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تَرَاجَعَ إلى 143 اليوم الأحد، انخفاضًا من 179 في اليوم السابق.
ويمثل ذلك أقل عدد وفيات يومي منذ منتصف مارس وفق "رويترز".
وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 26621 من 26478 يوم السبت، كما ارتفع عدد الحالات التي جرى تشخيص إصابتها بالفيروس إلى 224390 من 223578 في اليوم السابق.
وكان وزير الصحة الإسباني قد أعلن أن حكومة البلاد تعتزم تخفيف القيود المفروضة على الحركة لأكثر من نصف سكان البلاد.
وقال سلفادور إيلا: إن المناطق التي حققت أهداف تخفيف الإغلاق الوطني المستمر منذ زهاء شهرين تمثل 51% من سكان إسبانيا البالغ عددهم نحو 47 مليون نسمة.فيروس كورونا الجديد
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 12:45 PM
وزارة الصحة تؤكد أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 26621الأقل منذ منتصف مارس.. تراجع العدد اليومي للوفيات في إسبانيا مجددًا
قالت وزارة الصحة الإسبانية: إن العدد اليومي لحالات الوفاة في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تَرَاجَعَ إلى 143 اليوم الأحد، انخفاضًا من 179 في اليوم السابق.
ويمثل ذلك أقل عدد وفيات يومي منذ منتصف مارس وفق "رويترز".
وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 26621 من 26478 يوم السبت، كما ارتفع عدد الحالات التي جرى تشخيص إصابتها بالفيروس إلى 224390 من 223578 في اليوم السابق.
وكان وزير الصحة الإسباني قد أعلن أن حكومة البلاد تعتزم تخفيف القيود المفروضة على الحركة لأكثر من نصف سكان البلاد.
وقال سلفادور إيلا: إن المناطق التي حققت أهداف تخفيف الإغلاق الوطني المستمر منذ زهاء شهرين تمثل 51% من سكان إسبانيا البالغ عددهم نحو 47 مليون نسمة.
، الأقل منذ منتصف مارس.. تراجع العدد اليومي للوفيات في إسبانيا مجددًا ،
المصدر : الخليج 365
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