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يطل غداً وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ في بث مباشر في الحادية عشرة مساءً عبر حساب معهد إعداد القادة، الذي يواصل تقديم برامجه التطويرية في المجال الرياضي (عن بُعد)، في أول حوار له بعد تعيينه وزيراً للرياضة.
ويتناول الحوار كل ما يخص الرياضة السعودية، ويديره المذيع عبدالرحمن الحميدي؛ مذيع برنامج "الديوانية" الرياضي عبر القناة السعودية الأولى.
جدير بالذكر أن برنامج معهد إعداد القادة يستضيف في حوارات مباشرة شخصيات رياضية بارزة كان آخرهم نواف التمياط؛ وسعد الحارثي؛ وحمزة إدريس.
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
غداً.. وزير الرياضة في بث مباشر بأول لقاء مطول بعد تعيينهنافل السبيعي الخليج 365 2020-05-10
يطل غداً وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ في بث مباشر في الحادية عشرة مساءً عبر حساب معهد إعداد القادة، الذي يواصل تقديم برامجه التطويرية في المجال الرياضي (عن بُعد)، في أول حوار له بعد تعيينه وزيراً للرياضة.
ويتناول الحوار كل ما يخص الرياضة السعودية، ويديره المذيع عبدالرحمن الحميدي؛ مذيع برنامج "الديوانية" الرياضي عبر القناة السعودية الأولى.
جدير بالذكر أن برنامج معهد إعداد القادة يستضيف في حوارات مباشرة شخصيات رياضية بارزة كان آخرهم نواف التمياط؛ وسعد الحارثي؛ وحمزة إدريس.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:40 PM
يتناول كل ما يخص الرياضة السعودية ويدير الحوار الإعلامي الحميدي
يطل غداً وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ في بث مباشر في الحادية عشرة مساءً عبر حساب معهد إعداد القادة، الذي يواصل تقديم برامجه التطويرية في المجال الرياضي (عن بُعد)، في أول حوار له بعد تعيينه وزيراً للرياضة.
ويتناول الحوار كل ما يخص الرياضة السعودية، ويديره المذيع عبدالرحمن الحميدي؛ مذيع برنامج "الديوانية" الرياضي عبر القناة السعودية الأولى.
جدير بالذكر أن برنامج معهد إعداد القادة يستضيف في حوارات مباشرة شخصيات رياضية بارزة كان آخرهم نواف التمياط؛ وسعد الحارثي؛ وحمزة إدريس.
، غداً.. وزير الرياضة في بث مباشر بأول لقاء مطول بعد تعيينه ،
المصدر : الخليج 365
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