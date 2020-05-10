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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة: إن هناك 3 إجراءات يجب على جميع المواطنين الفلسطينيين التعايش معها: ارتداء الكمامات، والقفازات، والتباعد الاجتماعي، من أجل الوصول إلى منحنى أكثر تصاعدًا بالتعافي من كورونا في فلسطين.
وأوضحت "كيلة" في تصريحات لها لليلة الماضية، أن ما نسبته 58.7% من الحالات المصابة في فلسطين قد تعافت؛ مما يشكل مؤشرًا إيجابيًّا من خلال هبوط المنحنى الوبائي؛ مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة التعافي لا يدعو إلى الطمأنينة؛ فلا تزال كورونا موجودة في فلسطين.فيروس كورونا الجديد
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 12:39 PM
حددت 3 إجراءات للمواطنين للوصول لمنحنى أكثر تصاعدًا بحالات الشفاءوزيرة الصحة الفلسطينية تعلن تعافي 58.7% من الحالات المصابة بكورونا
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة: إن هناك 3 إجراءات يجب على جميع المواطنين الفلسطينيين التعايش معها: ارتداء الكمامات، والقفازات، والتباعد الاجتماعي، من أجل الوصول إلى منحنى أكثر تصاعدًا بالتعافي من كورونا في فلسطين.
وأوضحت "كيلة" في تصريحات لها لليلة الماضية، أن ما نسبته 58.7% من الحالات المصابة في فلسطين قد تعافت؛ مما يشكل مؤشرًا إيجابيًّا من خلال هبوط المنحنى الوبائي؛ مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة التعافي لا يدعو إلى الطمأنينة؛ فلا تزال كورونا موجودة في فلسطين.
، وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن تعافي 58.7% من الحالات المصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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