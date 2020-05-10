محمد بن مسعود - الدمام - ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 3399 أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 3399. وأكّدت الوزارة أن 1117 حالة قد تماثلت للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 11:50 AM Advertisements ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 3399 تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 3399. وأكّدت الوزارة أن 1117 حالة قد تماثلت للشفاء. الكلمات المفتاحية ، تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان ،

المصدر : الخليج 365

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