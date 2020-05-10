محمد بن مسعود - الدمام - عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 1164 سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات. وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1164 حالة؛ بينها 64 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 119 شخصاً.السودان فيروس كورونا الجديد 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 11:50 AM Advertisements عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 1164 السودان يسجّل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا السودان يسجّل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات. وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1164 حالة؛ بينها 64 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 119 شخصاً. الكلمات المفتاحية ، السودان يسجّل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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