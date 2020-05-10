محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ للرؤية وتمتد للتاسعة مساءً أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً يفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على محافظات الطائف والخرمة والمويه ورنية وتربة وميسان. وأشارت التوقعات إلى أن الحالة يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 11:41 AM مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ للرؤية وتمتد للتاسعة مساءً Advertisements "الأرصاد": الأمطار الرعدية على أجزاءٍ من محافظات مكة تتواصل "الأرصاد": الأمطار الرعدية على أجزاءٍ من محافظات مكة تتواصل أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً يفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على محافظات الطائف والخرمة والمويه ورنية وتربة وميسان. وأشارت التوقعات إلى أن الحالة يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": الأمطار الرعدية على أجزاءٍ من محافظات مكة تتواصل ،

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