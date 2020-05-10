، فيديو ضبط مصاب "كورونا" حاول الفرار من المستشفى بمكة.. هنا تفاصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - غافَلَ حراس الأمن وفَرّ من داخل غرف العزل.. مقطع متداول وعلاج بالمجان

كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، تفاصيل مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه ضبط مقيم مصاب بفيروس كورونا المستجد، حاول الهروب من داخل أحد مستشفيات العاصمة المقدسة.

وأشارت إلى أن الحادثة تعود إلى مساء الجمعة الماضية، عندما تَمَكّن مقيم "برماوي" مصاب بفيروس كورونا المستجد، من الهروب من داخل مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، بعد أن كان يخضع للعلاج اللازم.

وأكدت المصادر أن المريض تَمَكّن من الهروب على غفلة من حراس الأمن من داخل غرف العزل القريبة من طوارئ المستشفى؛ في حين تم القبض عليه خارج المستشفى، بالتحديد بجوار فرع جامعة أم القرى- شطر الطالبات بالزاهر، في وقت قياسي، بعد الاستعانة بالجهات الأمنية، التي تمكنت من القبض عليه بمساندة من حراس الأمن بذات المستشفى.

وقد تم إيداعه المستشفى على الفور؛ في حين لفتت المصادر إلى أنه لم يوضح الأسباب التي دعته إلى الخروج ومغادرة المستشفى، برغم تلقيه العلاج اللازم بالمجان وبدون مقابل.

ولفتت المصادر من داخل المستشفى، أن نتائج المريض إيجابية وحامل للفيروس، وكان يخضع للعلاج وتحت عناية طبية وصحية فائقة من قِبَل أبطال الصحة الذين يبذلون الجهد في مواجهة هذا الفيروس.

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد لاقى انتشارًا واسعًا خلال الساعات الماضية؛ تظهر فيه اللحظات التي تم القبض فيها على المريض الهارب.فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة