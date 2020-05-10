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شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق حتى صباح الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية "عبد العزيز الحصيني " اليوم الأحد هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة حتى صباح غداً الإثنين .
وقال "الحصيني " أن الأمطار ستكون على مناطق شرق مكة وشمالها والمدينة المنورة وجنوب القصيم وعلى أجزاء من الباحة وعسير وشمال الشرقية .
كما أكد أنها تمتد الى أجزاء من محافظات الرياض الشمالية والغربية مع رياح مثيرة للغبار مما يسبب انخفاض مستوى الرؤية منبهاً بالحيطة والحذر .
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