شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق حتى صباح الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية "عبد العزيز الحصيني " اليوم الأحد هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة حتى صباح غداً الإثنين .

وقال "الحصيني " أن الأمطار ستكون على مناطق شرق مكة وشمالها والمدينة المنورة وجنوب القصيم وعلى أجزاء من الباحة وعسير وشمال الشرقية .

كما أكد أنها تمتد الى أجزاء من محافظات الرياض الشمالية والغربية مع رياح مثيرة للغبار مما يسبب انخفاض مستوى الرؤية منبهاً بالحيطة والحذر .