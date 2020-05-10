شكرا لمتابعة خبر عن مديرية «السجون» : الأمير محمد بن نايف تعرض لنوبة قلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نفت المديرية العامة للسجون، اليوم الأحد، أنباء وفاة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود؛ فيما أعلنت عن تعرضه لنوبة قلبية نقل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة.
وأكدت مديرية السجون، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن هناك كادر طبي متخصص يشرف على الحالة الصحية للأمير محمد بن نايف على مدار الساعة.
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