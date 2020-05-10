شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق سوق تجاري بحوطة بني تميم بعد تأكد إصابة عامل بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أغلقت بلدية حوطة بني تميم سوق تجاري بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين به بفيروس أغلقت بلدية حوطة بني تميم سوق تجاري بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا كما قامت البلدية بمصادرة وإتلاف جميع الخضراوات والفاكهة التي يعمل بها المصاب وتعقيم وتطهير السوق وسكن العمال إحترازاً . وكانت منطقة جازان قد أغلقت منشأتين بعد تأكد إصابة عامل في احدهما واشتباه في إصابة آخر بالمنشأة الثانية . إقرأ أيضاً:

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