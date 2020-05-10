شكرا لمتابعة خبر عن 2000 عقد زواج عبر «ناجز» في أقل من شهرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نجحت بوابة " ناجز " التي أطلقتها وزارة العدل في جذب المقبلين على الزواج ، حيث تم إتمام 2000 عقد زواج عن بُعد منذ منتصف مارس الماضي .
وكشف ماجد الخميس المتحدث باسم الوزارة أن هناك 300 مأذون معتمد بالخدمة في حساب المواطن ، وسيتم توسيع الخدمة في جميع مناطق المملكة لتشمل 5000 مأذون .
الجدير بالذكر أن خدمة العقد الإلكتروني للزواج تهدف التسعيل على المستفيدين ويتم إبرام العقد عن بعد دون اشتراط الحضور للمحاكم .
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