شكرا لمتابعة خبر عن 2000 عقد زواج عبر «ناجز» في أقل من شهرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت بوابة " ناجز " التي أطلقتها وزارة العدل في جذب المقبلين على الزواج ، حيث تم إتمام 2000 عقد زواج عن بُعد منذ منتصف مارس الماضي .

وكشف ماجد الخميس المتحدث باسم الوزارة أن هناك 300 مأذون معتمد بالخدمة في حساب المواطن ، وسيتم توسيع الخدمة في جميع مناطق المملكة لتشمل 5000 مأذون .

الجدير بالذكر أن خدمة العقد الإلكتروني للزواج تهدف التسعيل على المستفيدين ويتم إبرام العقد عن بعد دون اشتراط الحضور للمحاكم .