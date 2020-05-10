طريقة الإستعلام عن إيداع دعم حساب المواطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف برنامج حساب المواطن طريقة الإستعلام عن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المكتملمة طلباتهم ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــا . كشف برنامج حساب المواطن طريقة الإستعلام عن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المكتملمة طلباتهم ، وذلك عبر الرابط التالي من وبدأ "حساب المواطن " اليوم الأحد إيدع دعم شهر مايو على أن تستمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم .

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