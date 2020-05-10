شكرا لمتابعة خبر عن قصة الحجر الأسود وكيف كان أبيض قبل أن يطمس الله نوره والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يعد الحجر الأسود من أهم مواضع الإجلال بالكعبة المشرفة إذ أنه النُّقطة التي يبدأ منها الطّواف وبها ينتهي وهو قبًله النبي صلى الله عليه وسلم واقتدينا به .
ووفقاً للأحاديث النبوية فإن الحجر الأسود من أحجار الجنّة وياقوتها، وكان لونه قبل أن ينزل إلى الأرض أبيض مُتلألِئاً، فطمس الله نورَه ، كما جاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - : إنّ الحِجرَ والمقامَ ياقوتتانِ من ياقوتِ الجنةِ، طمس اللهُ نورَهما، ولولا ذلك لأضاءَا ما بينَ المشرقِ والمغربِ .
ويتكون الحجر الأسود من ثماني قطع من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة .
وقد اعترفت تركيا رسمياً بسرقة أجزاء من الحجر الأسود ، إذ أكدت وجود 4 قطع منه في مساجد تاريخية بإسطنبول في تعدي واضح على تاريخ أهم القطع الإسلامية وسيتم إستراداها .
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