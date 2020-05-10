شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إغلاق منشأتين بجازان إثر حالة اشتباه وأخرى مؤكدة بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): نفذت أمانة منطقة جازان 5856 جولة تفتيشية في محافظات ومراكز المنطقة خلال النصف الأول من رمضان الحالي للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية . نفذت أمانة منطقة جازان 5856 جولة تفتيشية في محافظات ومراكز المنطقة خلال النصف الأول من رمضان الحالي للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية . وأسفرت الحملة عن إغلاق منشأتين إثر وجود أحد العمال المشتبه في إصابتهم بالفيروس وعامل ثبت إصابته به ، وفقاً لـ" الإخبارية " . وتواصل الأمانة جهودها الرقابية خاصةً على السلع الغذائية لتطبيق الشروط الوقائية لسلامة المواطن والمقيم .

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