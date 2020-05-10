شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أطباء سعوديون في الصفوف الأولى لمواجهة كورونا برومانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بوخارست (صدى):

وثق مقطع فيديو مشاركة أطباء سعوديون برومانيا في مواجهة كورونا ، بعد أن قرروا التمسك بواجبهم الإنساني ضد الفيروس الذي اجتاح أغلب بلدان العالم .

ووجه الأطباء المتواجدين في جميع المستشفيات " علي العنزي ، وحسن العلاسي ، وسعد القحطاني ، وعاصم الشيبي ، وعبد الله الشيبي ، ورائد الحربي "، وغيرهم من الكوادر السعودية رسائل هامة لمواطني روانيا مؤكدين أنه يكن الإنتصار على المرض .

كما أكدوا على أهمية البقاء في المنزل وإرتداء القفازات والكمامات وعدم التوتر وتطبيق الإجراءات الإحترازية .