شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أطباء سعوديون في الصفوف الأولى لمواجهة كورونا برومانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - بوخارست (صدى):وثق مقطع فيديو مشاركة أطباء سعوديون برومانيا في مواجهة كورونا ، بعد أن قرروا التمسك بواجبهم الإنساني ضد الفيروس الذي اجتاح أغلب بلدان العالم .
ووجه الأطباء المتواجدين في جميع المستشفيات " علي العنزي ، وحسن العلاسي ، وسعد القحطاني ، وعاصم الشيبي ، وعبد الله الشيبي ، ورائد الحربي "، وغيرهم من الكوادر السعودية رسائل هامة لمواطني روانيا مؤكدين أنه يكن الإنتصار على المرض .
كما أكدوا على أهمية البقاء في المنزل وإرتداء القفازات والكمامات وعدم التوتر وتطبيق الإجراءات الإحترازية .
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